В Адмиралтейском районе Петербурга днём 8 октября произошло ДТП с участием 4-х автомобилей. Подробности рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" и поделились фото с места аварии на Обводном канале.

- Жуткое ДТП на Обводном, 159 на пересечении с Измайловским, - рассказывают автомобилисты в соцсети. - Автомобиль службы "Везёт" (такси - прим.ред.) после удара с белым BMW Х5 перевернулся и врезался в отбойник. BMW отскочил и врезался в припаркованные неподалеку Opel и «Фольксваген».

В ДТП напротив здания Варшавского вокзала, уточняют очевидцы, тяжёлые травмы получила 21-летняя девушка. Лёгкие травмы - у ребёнка 3,5 лет. Кто из них находился в какой из 4-х машин, не уточняется.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.