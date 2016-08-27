Как сообщает « Фонтанка», примерно в шесть часов утра 26 августа случайный прохожий заметил, что под окнами дома №152/2 на Бухарестской улице лежит девушка. На её теле были признаки падения с высоты.

Мужчина вызвал полицию и медиков, которые зафиксировали смерть школьницы.

Местный участковый поднялся на пятый этаж, где жила погибшая, и нашел в квартире отчима, мать и сестру школьницы.

По данным АН «Оперативное прикрытие», на кухне полицейские обнаружили записку следующего содержания: «Устала жить, любовь мне не светила, училась я не очень, в то, что была экстрасенсом, не верили… Ну вот и всё, окончен бой».

Известно, что семья, в которой росла 14-летняя школьница, считалась благополучной. На учётах в органах опеки она не состоит.