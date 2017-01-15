Дэвида Боуи и Леонарда Коэна номинировали на музыкальную премию Brit Awards 2017. Имена скончавшихся в 2016 году музыкантов появились в списках номинантов на сайте премии.

Дэвид Боуи номинирован на награду в категории "Британский сольный исполнитель". Вместе с ним в номианции представлены Крейг Дэвид, Майкл Киванука, рэпперы Кано и Скепта.

Леонард Коэн претендует на награду в номинации "Международный сольный исполнитель". В список номинантов в этой категории также попали Дрейк, Бруно Марс, Bon Iver и The Weeknd.

В числе номинатов Brit Awards 2017 также Бейонсе, Элли Голдинг, Рианна, Сиа, Coldplay, Джеймс Артур , Зейн, Twenty One Pilots, Kings of Leon.

На данный момент на сайте премии открыто голосование, которой продлится 5 дней.

Британский певец Дэвид Боуи скончался от рака печени 10 января 2016 года на 70-м году жизни. Канадский музыкант, поэт и писатель Леонард Коэн ушел из жизни 7 ноября 2016 года в возрасте 82 лет.