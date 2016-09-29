Детскую оперу посвятили Бесланской трагедии

Легендарная опера «Брундибар» чешского композитора Ганса Красы идет на многих сценах мира. Композитор написал её в 1938 году. Премьера состоялась в 1941-м в детском приюте в Праге, в это время композитор уже находился в концлагере Терезиенштадт. К июлю 1943 года почти все дети из первого состава хора также попали в Терезиенштадт, и Ганс Краса воссоздал всю партитуру оперы по памяти. В новой оркестровке использовались имевшиеся в лагере инструменты: флейта, кларнет, гитара, аккордеон, фортепиано, ударные, скрипки, виолончель и контрабас. В 1943 году «Брундибар» исполнили в Терезиенштадте. Опера была показана там 55 раз.

– Когда я узнала историю возникновения этой оперы, поняла, что она должна появиться во Владикавказе, – рассказала Metro художественный руководитель Северо-Осетинского театра оперы и балета и Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева. – Мне показалось, что это произведение созвучно с трагическими событиями, которые произошли у нас 12 лет назад. Поэтому и решили посвятить её жертвам Беслана.

Во Владикавказе оперу «Брундибар» поставил московский режиссёр Мстислав Пентковский. Взрослые партии исполняют солисты Мариинского театра.

– Наш театр выиграл грант на открытие детской студии «Золотой ключик», там занимаются дети из Владикавказа и Беслана, они поют в «Брундибаре», – говорит Лариса Абисаловна. – К ним присоединились учащиеся музыкальной школы №1 имени Чайковского, в которой когда-то учились мой брат Валерий (худрук – директор Мариинского театра Валерий Гергиев. – Ред.) и я.

С декорациями помогли Московский центр современного искусства и его филиал во Владикавказе. Часть реквизита привёз с собой режиссёр Мстислав Пентковский.

Историю создания оперы перед началом показа зрителям рассказал известный тележурналист Владимир Познер, он специально прилетел на премьеру.

– Владимир Владимирович – человек мира, тема войны ему близка, – говорит Лариса Гергиева. – Наши юные артисты очень ждали его. Перед премьерой я подошла к самым маленьким, спросила: «Дети, вы будете стараться?» «Будем! – ответила пятилетняя девочка. – Потому что Познер приедет!» Я поинтересовалась, знает ли она, кто это. А малышка ответила: «Нет! Но его все ждут!» После спектакля все наши артисты пошли с ним фотографироваться и брать автографы.