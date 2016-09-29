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Детскую оперу посвятили Бесланской трагедии

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Солисты Мариинского театра вышли на сцену вместе с детьми из Северной Осетии

Обновлено : Сегодня 17:46
- Опубликовано : Сегодня 17:23

Легендарная опера «Брундибар» чешского композитора Ганса Красы идет на многих сценах мира. Композитор написал её в 1938 году. Премьера состоялась в 1941-м в детском приюте в Праге, в это время композитор уже находился в концлагере Терезиенштадт. К июлю 1943 года почти все дети из первого состава хора также попали в Терезиенштадт, и Ганс Краса воссоздал всю партитуру оперы по памяти. В новой оркестровке  использовались  имевшиеся в лагере инструменты: флейта, кларнет, гитара, аккордеон, фортепиано, ударные, скрипки, виолончель и контрабас. В 1943 году «Брундибар» исполнили в Терезиенштадте. Опера была показана там 55 раз.

– Когда я узнала историю возникновения этой оперы, поняла, что она должна появиться во Владикавказе, – рассказала Metro художественный руководитель Северо-Осетинского театра оперы и балета и Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева. – Мне показалось, что это произведение созвучно с трагическими событиями, которые произошли у нас 12 лет назад. Поэтому и решили посвятить её жертвам Беслана.

Во Владикавказе оперу «Брундибар» поставил московский режиссёр Мстислав  Пентковский. Взрослые партии исполняют солисты Мариинского театра.

– Наш театр выиграл грант на открытие детской студии «Золотой ключик», там занимаются дети из Владикавказа и Беслана, они  поют в «Брундибаре», – говорит Лариса Абисаловна. – К ним присоединились учащиеся музыкальной школы №1 имени Чайковского, в которой когда-то учились мой брат Валерий (худрук – директор Мариинского театра Валерий Гергиев. – Ред.) и я.

С декорациями помогли Московский центр современного искусства и его филиал во Владикавказе. Часть реквизита привёз с собой режиссёр Мстислав Пентковский.
Историю создания оперы перед началом показа зрителям рассказал известный тележурналист  Владимир Познер, он специально прилетел на премьеру.

– Владимир Владимирович – человек мира, тема войны ему близка, – говорит Лариса Гергиева. – Наши юные артисты очень ждали его. Перед премьерой я подошла к самым маленьким, спросила: «Дети, вы будете стараться?» «Будем! – ответила пятилетняя девочка. – Потому что Познер приедет!» Я поинтересовалась, знает ли она, кто это. А малышка ответила: «Нет! Но его все ждут!» После спектакля все наши артисты пошли с ним фотографироваться и брать автографы.

Владимир Познер: Я мог оказаться в таком же лагере

Известный телеведущий рассказал Metro, почему приехал на премьеру оперы  «Брундибар».

Оперу «Брундибар» ставят по всему миру, в том числе и в России. Почему вы приняли приглашение?
Тема фашизма меня не оставляет никогда. Мне было шесть лет, когда фашисты оккупировали Париж, где я жил вместе с родителями. В концлагере Терезиенштадт оперу показывали в 1944-м, когда мне было 10 лет. Столько же было большинству исполнителей. И если бы нашей семье не удалось бежать в США, неизвестно, как сложилась бы судьба. Я мог бы оказаться в таком же лагере, меня вообще могло бы не быть... Поэтому, когда меня зовут на такие события, я всегда соглашаюсь.


В Северо-Осетинском театре оперу посвятили Бесланской трагедии. Вы видите параллели?
Прямой параллели между концлагерем и Бесланом, конечно, нет. Но менталитет людей, которые совершали преступления и там, и там, очень похожи. И неважно, как они себя называли: борцами за свободу или нацистами. Это явления одного порядка.

Как вы считаете, почему «Брундибар» так популярен во всем мире?
Это дань памяти. Если мы начнём забывать о трагедиях, они могут повторяться.

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Факты

Премьера оперы «Брундибар» прошла в рамках Международного фестиваля искусств во Владикавказе «В гостях у Ларисы Гергиевой». В нём принимают участие музыканты и певцы из разных стран мира.
•    Легендарная опера «Брундибар» с успехом идёт во многих странах мира. Она была написана в самом начале Второй мировой вой-
ны двумя евреями: поэтом Адольфом Хоффмайстером и композитором Гансом Красой. В опере рассказывается история Анинки и Пепичека – брата и сестрички, растущих без отца. Их мать больна, ей нужно молоко, чтобы поправиться. Они отправляются на рынок, чтобы заработать там немного денег, выступая перед прохожими. Но злой шарманщик Брундибар прогоняет их прочь. С помощью друзей детям удаётся прогнать злодея и спеть на рыночной площади. «Брундибар» был символом надежды в борьбе против нацистских захватчиков.
•    Лариса Гергиева надеется, что «Брундибар» станет репертуарным спектаклем Северо-Осетинского театра. «Для спектакля нам необходимы экран и проектор, – говорит Лариса Абисаловна. – Для премьеры мы брали оборудование в аренду. На покупку у нас нет средств, поскольку у театра очень скромное финансирование. Мы бы с радостью приняли проектор и экран в дар».

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