Несмотря на то, что в Петербурге начали производить кроватки «Бук» ещё полтора года назад – специально к юбилею Победы – общественность узнала об этом недавно и тут же подняла волну протестов в Интернете. К теме тут же подключились западные СМИ, которые начали обвинять Россию в попытках милитаризации сознания подрастающего поколения. Нашей стране припомнили, что именно из «Бука» в 2014 году был сбит самолет в Донецке.

– Мы, конечно, такой реакции не ожидали, – рассказал Metro директор предприятия Антон Коппель. – Нам пытались каким-то образом навязать политику. Хотя все здравомыслящие люди понимали, что её нет. Из детской кроватки учинить международный скандал!

Бизнесмен рассказал, что предприятие выполняет кровати по желанию заказчика: всё начиналось с машинок и корабликов, а постепенно стали появляться танки и подводные лодки.



– Мы делаем то, что хотят дети и их родители, и о политике не думаем, – уверяет Коппель. – Однако, чтобы никого не оскорблять, мы поменяли название «Бук» на «Защитник». Этот скандал только увеличил наши продажи.