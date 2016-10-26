Metro уже рассказывало истории родителей, которые не спят ночами и делают для детских садов на конкурс "Золотая осень" поделки из природных материалов. Мамы и папы готовы жертвовать сном и изготавливают по заданию детских садов поделки на конкурсы - чтобы было лучше, чем у других. Иногда в детские сады приносят настоящие произведения искусства.

Например, петербурженка Анна вместе с сыном сделала настоящую карету из тыквы.

– Осенняя поделка для детского сада, вся семья принимала участие, – пишет молодая мама в комментариях к фото.

Но не все родители считают нужным приноcить в детский сад шедевры хенд-мейда.

– Главное, чтобы это была совместная работа родителей с ребёнком, – считает мама 4-летней Алисы Елизавета. – Конечно, были работы гораздо лучше нашей, но дочке было приятно, что мы участвовали.

– На конкурсе в нашем садике не было первых мест, дипломы за участие дали всем, – продолжает Елизавета.

Не можешь сделать – купи

Как удалось выяснить Metro, для того, чтобы удивить жюри конкурсов поделок в детских садах, родителям даже не обязательно проводить ночи за кропотливой работой. Поделку для садика можно купить через Интернет – нам удалось найти несколько предложений о продаже на сайте бесплатных объявлений. Цены скромные: от 350 до 700 рублей.

– Картон, клей и материалы я покупаю сама – всё включено в цену, – рассказала Metro продавец поделок Мария. – Масштабные работы будут стоить дороже, но в любом случае не больше двух тысяч.

– Одну из работ, которые я сделала, даже отправили на всероссийский конкурс, – признаётся женщина, – Но такую же я делать не буду, не хочу повторений.