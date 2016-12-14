МВД России провело в декабре ежегодный конкурс "Мои родители работают в полиции". Безобидное соревнование ведомство проводит ежегодно уже семь лет.

Однако в этом году конкурс набрал невероятную популярность в Сети благодаря одной маленькой участнице.

Девятилетняя Арина из Татарстана прислал на конкурс рисунок, на котором полицейские задержали мужчину, укравшего детский велосипед. Вор держит велосипед, полиция держит вора. Рисунок подписан: "Служа закону - служат народу!".

Казалось бы, все безобидно. Однако в качестве вора изображен смуглый мужчина с темными волосами и темной бородой. Некоторые из пользователей увидели в детском рисунке расистский намек. Часть комментаторов даже призывали провести проверку и привлечь к ответственности автора. Другие пользователи также посчитали, что в рисунке есть намек, но поддержали юную художницу, думая, что 9-летний ребенок вложил в рисунок двойной смысл. Третьи призвали разумно воспринимать детский конкурс. Между комментаторами едва не разгорелся спор.

Внимание других пользователей привлек рисунок в стиле аниме. Герои изображены классически для этого жанра. Возможно, автор любит такие мультфильмы.