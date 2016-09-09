В пятницу стало известно, что на смену Павлу Астахову на пост уполномоченного по правам детей в РФ пришла Анна Кузнецова. Указ о назначении пресс-служба Кремля распространила 9 сентября. СМИ заинтересовала новая персона. У Анны Кузнецовой шестеро детей, её супруг - священник, также она является президентом благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров" и главной регионального исполкома ОНФ в Пензе.

Также 9 сентября СМИ процитировали фрагменты интервью "Аборт: эволюционная катастрофа", данного в 2009 году Анной Кузнецовой медицинскому порталу Пензы.

"Основываясь на сравнительно новой науке Телегонии (в оригинале – с заглавной буквы. – Прим. ред.), можно говорить о том, что клетки матки обладают информационно-волновой памятью. Поэтому эти клетки запоминают все, что в них произошло. Допустим, если у женщины было несколько партнеров, то велика вероятность рождения ослабленного ребенка из-за смешения информации. Особое влияние данный факт оказывает на нравственную основу будущего ребенка. Аборт, в свою очередь, также является серьезным потрясением для уже желанного малыша, поскольку клетки запоминают страх плода перед абортом, запоминают смерть", – приводит портал слова Кузнецовой.

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"То, что клетки матки обладают информационно-волновой памятью, научно не доказано. Всё высказывание больше похоже на отсебятину, нежели на научно обоснованное заявление. Даже специалисты, которые работают над расшифровкой ДНК, не могут предполагать, закладывается ли в ДНК будущего ребёнка на генном уровне информация о бывших партнёрах матери. Так что утверждение, что клетки запоминают все, что в них произошло, не корректное. И по поводу нескольких партнёров, тут, скорее, другой аспект. Что если у женщины были беспорядочные связи, и она, допустим, не предохранялась, то могут быть скрытые половые инфекции, хламидии. Это в свою очередь пагубно скажется на плоде. Фраза, что "клетки запоминают страх плода перед абортом", также звучит как теория чистой воды. Корректнее говорить, что что аборт в целом плохо влияет на организм женщины и дальнейшую репродуктивную функцию", - рассказал Metro врач-эксперт Михаил Орловский.

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