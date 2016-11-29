Боец UFC Абдул-Керим Эдилов получил в подарок от сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова автомобиль Porshe Panamera. Об этом боец сообщил в своём «инстаграме», выразив благодарность Ахмаду, Эли и Адаму Кадыровым.

Абдул-Керим Эдилов является тренером сыновей Рамзана Кадырова по смешанным единоборствам. На днях ему исполнилось 24 года. Стоимость подаренной ему Porshe Panamera составляет от 5 до 10 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

"Вчера, в день моего рождения, они сделали мне подарок, о котором я и мечтать не мог, — подарили машину PORSCHE PANAMERA. Я знаю, что, никоим образом не заслуживаю этого. Для меня присутствие в моей жизни Ахмада, Эли и Адама — это и есть самый большой подарок! Я хочу выразить им большую благодарность, хотя слов подходящих и не могу подобрать, к тому же одних слов будет мало", — написал Эдилов.

Эдилов подписал в прошлом году контракт с UFC, но его дебют не состоялся из-за дисквалификации. В допинг-пробе бойца, взятой 7 января 2016 года, USADA обнаружили следы мельдония. 15-месячная дисквалификация истечет 7 апреля 2017.