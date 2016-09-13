– Начиная с мая мы несколько раз пытались зайти на стройку по земле со стороны Васильевского и с Крестовского острова, – рассказали Metro школьники. – Однажды даже плавали прямо к пилону на лодке, но тогда ничего не получилось.

Воплотить план в жизнь мальчикам удалось в минувший понедельник, 12 сентября.

– Мы надели каски и жилеты и прошли на стройку, – говорят ребята. – Попасть туда можно беспрепятственно, есть места, не ограждённые забором. Мимо рабочих можно ходить в касках – они ничего не говорят.

Школьники поднялись на эстакаду и уже с неё по строительным лесам забрались на верхушку левой опоры моста.

– Высота там 125 метров, с неё открывается шикарный вид на соседний пилон, «Зенит- арену» и «Лахта-центр», – делятся впечатлениями подростки.

После этого экстремалы попали внутрь опоры.

– Там есть свет и лестница до самого низа: можно посмотреть на ванты и лебёдки, с помощью которых их натягивают.

Мальчики отметили, что хотят сохранить анонимность, даже в школе об их вылазке ничего не знают.

– А вот родители, конечно, относятся к этому негативно, – признаются юные руферы.