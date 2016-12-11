Десять детей отравились угарным газом в посёлке Солнечном, который находится рядом с городом Ураем в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного управления СК РФ.

Агентству сообщили, что восемь из десяти отравившихся детей уже выписаны из больницы. Два ребёнка продолжают лечение. Все десять детей члены одной семьи.

Сообщается, что здоровью детей на данный момент ничего не угрожает. По инциденту начата доследственная проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.

По предварительным данным, угарный газ скопился в доме из-за наледи на трубе.