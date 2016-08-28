Подразделения ВДВ России и бригады морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) 28 августа были переброшены на незнакомые полигоны Крыма и Краснодарского края в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- Подразделения соединения ВДВ из Волгоградской области совершили 1200-километровый марш комбинированным способом и прибыли на полигон "Опук" (Республика Крым), где приступили к инженерному оборудованию, организации охраны и обороны нового района сосредоточения и подготовке к выполнению учебно-боевых задач, - сообщили в ведомстве.

Военным предстоит отработать перемещения личного состава и военной техники на морские паромы и железнодорожные платформы припортовых станций в Новороссийске и Керчи.