Деревянную гигантскую копию Лондона XVII века сожгли в память о Великом пожаре, который произошёл 350 лет назад. Тогда в британской столице сгорели более 13 тысяч домов, был повреждён Собор Святого Павла. Разрушительный пожар продолжался четыре дня.

Как сообщает BBC, конструкция длиной в 120 метров была выстроена рядом с Темзой. Деревянные домики в точности повторяли строения, которые когда-то мирно стояли на реке. Поздно ночью их зажгли, чтобы люди смогли увидеть, как происходило бедствие.

До Великого пожара, который произошёл в 1666 году, большинство зданий в Лондоне были сделаны из дерева. После этого основным материалом для строительства стал камень.

Видеозапись с сожжением деревянной копии города появилась на YouTube-канале Visit London. На третьей минуте видео хорошо видно, как пламя полыхает и ползёт по макету, разрушая конструкцию.