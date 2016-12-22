На Украине не утихают страсти вокруг депутата Верховной Рады Надежды Савченко: некогда главная героиня страны стала настолько неудобна официальным властям Киева, что её 22 декабря лишили права представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщает ТАСС. За исключение её из делегации проголосовали 237 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Стоит отметить, что ранее лишить Савченко соответствующего статуса предлагал внефракционный депутат Виталий Куприй. Он объяснил это тем, что, по его мнению, Савченко "позорит Украину и угрожает национальной безопасности". Столь серьёзная критика в её адрес последовала после ряда её поступков, последним из которых стала несанкционированная Киевом встреча девушки с представителями ДНР и ЛНР, на которой она обсуждала вопрос обмена пленными.

При этом в самом постановлении отмечается формальная причина её исключения из состава делегации ПАСЕ: якобы главной целью, когда Савченко назначали на должность, было её освобождение из заключения в РФ, а раз она свободна, то и делать ей там больше нечего.

Напомним, что ранее бывшая Надежда Савченко также ушла из фракции "Батькивщина". По словам главы партии Юлии Тимошенко бывшая военнослужащая ВСУ начала собственный политический проект.

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