Около недели назад СМИ сообщили о том, что трансгендер Алексей Матюнин, который называет себя Альбиной, попал в мужской следственный изолятор. Дело в том, что на момент ареста Алексей Матюнин успел сделать несколько операций по смене пола, а вот паспорт, в котором он всё ещё мужчина, поменять не успел. Общественность глубоко возмутил тот факт, что трансгендер Алексей (Альбина) Матюнин был помещён в мужской изолятор. В связи с тем, что мужчина давно выглядит как женщина, они стали волноваться за...