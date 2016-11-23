Депутаты Законодательного собрания проголосовали за "замораживание" зарплаты губернатора Георгия Полтавченко и петербургских чиновников, сообщает Life.
ЗакС в первом чтении принял законопроект о приостановке индексации расчётной единицы - базового показателя для вычисления оклада и премии конкретного госслужащего.
Заморозка зарплат чиновников, по предварительным расчётам, позволит бюджету Петербурга сэкономить около 850 миллионов рублей.
Напомним, что с инициативой о заморозке зарплат чиновников выступил губернатор Георгий Полтавченко.
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Повышение зарплаты петербургских чиновников теперь ждет только в 2018 году.
Ранее предполагалось, что расчётную единицу проиндексируют в 2017 году.