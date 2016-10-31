Депутаты Государственной думы РФ станут чаще ездить в другие страны. Связано это с тем, что в нижней палате парламента приняли решение увеличить число международных мероприятий с участием госдумцев, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление председателя комитета по регламенту Ольги Савастьяновы.

"Согласовали изменения в план международных мероприятий, связанные с поездкой наших официальных делегаций. Он расширился за счет дополнительных поездок и участия", — сказала Савастьянова журналистам после заседания комитета.

По её словам, данное решение связано с тем, что для России в данный момент важно активное взаимодействие с представителями других стран и постоянное отстаивание интересов страны на международной арене.

"И в сегодняшней ситуации, если есть возможность России участвовать и выражать свою позицию, защищать свою позицию, то, конечно, эту возможность надо использовать", - добавила она, отказавшись уточнить, о каких именно странах идёт речь.