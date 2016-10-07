Депутаты Госдумы РФ седьмого созыва подарят президенту России Владимиру Путину на день рождения 450 роз – по одной от каждого народного избранника.

Подарить розы российскому лидеру предложил представитель партии "Единая Россия", лётчик-космонавт Валентина Терешкова.

"Если вы не возражаете, давайте пошлем корзину роз. Нас 450 депутатов - есть предложение 450 (роз послать)", – с таким предложением обратилась представитель "Единой России" летчик-космонавт Валентина Терешкова к своим коллегам после открытия в пятницу пленарного заседания Госдумы.

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"Давайте пошлём корзину с благодарностью за его неустанный труд, – приводит слова Терешковой "Интерфакс". – И наше обещание – что мы вместе с ним будем работать на благо нашей великой России", – предложила Терешкова парламентариям.

"Коллеги, нет возражений?" – спросил спикер Вячеслав Володин. Возражений не последовало.

7 октября Владимиру Путину исполняется 64 года. Как сообщалось ранее, по традиции день рождения он отпразднует в кругу родных и близких.

За последние несколько лет это второй день рождения, когда президент не будет проводить публичных мероприятий. 7 октября 2014 года он взял выходной и провел его в сибирской тайге.