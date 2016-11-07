Издание "Znak.com" со ссылкой на собственные источники сообщило, что руководство партии "Единая Россия" рекомендовало депутату Госдумы Наталье Поклонской воздержаться от публичных высказываний в связи с её прошлыми выступлениями.

Помощник Поклонской заявил Metro, что информация о рекомендациях не соответствует действительности.

– Это глупость, я не знаю ни про какие запреты. Наталья Владимировна сегодня свободно общается со СМИ по соцсетям, так что это чья-то выдумка. Эти сообщения не стоят внимания, – сказал он.

Ранее Поклонская в своём ЖЖ в честь Дня народного единства написала пост, в котором решила поставить в один ряд главу фашистской Германии Адольфа Гитлера и вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. По её словам, они оба являются "извергами двадцатого столетия", которые несут ответственность за "море человеческой крови".

Кстати, 7 ноября Поклонская завела аккаунты в популярных соцсетях: в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Кроме того, создан специальный канал на SoundCloud, где будут публиковаться аудиозаписи комментариев по актуальным темам.

Поклонская призвала не обращать внимание на множество ненастоящих аккаунтов в социальных сетях, которые ведутся от ее имени.

Наталье Поклонской 36 лет, она родилась на Украине в посёлке Михайловка. С марта 2014 года работала в качестве прокурора республики Крым. С 5 октября 2016 года стала депутатом Госдумы РФ.