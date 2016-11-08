Государственная дума РФ уже 9 ноября намерена рассмотреть поправки в регламент, согласно которым депутаты будут обязаны лично подписывать ответы на обращения граждан. Проект соответствующего постановления ранее был поддержан профильным комитетом Госдумы по регламенту, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера ГД Вячеслава Володина.

"Депутат обязан будет подписывать ответы на обращения, рассматривать лично. Конечно, это серьезно увеличит объем работы депутата, но в этом случае можно говорить с уверенностью, что каждое обращение избирателей дошло до своего депутата", - сказал глава палаты.

По мнению Володина, данный шаг позволит повысить ответственность народных избранников, а также будет способствовать улучшению качества их работы.