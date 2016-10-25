Пользователи фейсбука обрушились с критикой на депутата из Шушар Галицына. Одни обвинили его в нацизме, другие пригрозили обратиться к прокурору. Причиной такой реакции стал пост депутата в фейсбуке с предложением законодательно закрепить слово "шаверма".

"Шаверма стала частью петербургской культуры, частью культурного кода нашего города. И к ужасу многих, все чаще вместо традиционной шавермы, рестораны специализирующиеся на этом блюде называются на московский манер - "шаурмой". Это безобразие пора прекратить законодательно! Если кто то назвал "шаурмой" свой общепит, немедленно такого человека выдворять в родной город - в Москву! Никаких компромиссов! Поребрик, парадная, шаверма!", - так депутат написал в социальных сетях.

Metro пообщалось с депутатом и узнало, что вдохновило Галицына на такую инициативу.

- Вчера я решил поужинать шавермой и в очередной раз обратил внимание на то, что все чаще это блюдо на вывесках называется на московский манер. Шаверма действительно стала частью петербургской культуры. В клипе группы Ленинград "В Питере - пить" герои едят шаверму, в комиксах bubble петербургский герой любит шаверму, даже существует гид по шавермам нашего города.

Артемий Галициын считает, что "петербургские" слова – это признак городского патриотизма.

Конечно, заявление депутата в социальных сетях было шуточным. Однако на страничке в фейсбуке уже появились отзывы. Одни пользователи отнеслись спокойно и с юмором, другие – гневно набросились с критикой.

"Мне кажется это расизм или нацизм. Надо прокурору проверить такие высказывания".

"Других-то нет проблем в стране, а то. Мне последнее время кажется, надо вводить тест на IQ у депутатов, уже не знают, как выпендриваться. Милонов был первый, так теперь все за ним потянулись. Тьфу. Жаль ругаться нельзя, я бы прям точную характеристику Вам расписал, кто Вы и как".

Сам Галицын уверяет, что в Шушарах ему действительно есть чем заняться и какие проблемы решать. Это дороги, их безопасность и освещение, отсутствие зеленых зон, только один въезд и выезд в поселок, что делает загруженным движение.