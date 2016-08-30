Центр передержки Департамента природопользования Москвы планирует 31 августа передать специалистам Ярославского зоопарка животных, найденный или изъятых на территории столицы. По словам ведомства, крышу над головой получат два удава, один питон и один енот.

-Данные животные ранее поступили в Центр передержки по сообщениям на общегородскую "горячую линию" – детеныша енота нашли в автобусном парке №18 Москвы в июне 2014 года, а пресмыкающихся – в зоне прилета аэропорта Домодедово в январе 2016 года, - заявили Metro в департаменте.

Как заявило руководство зоопарка Ярославля, они готовы принять зверей, для них уже созданы все необходимые условия. Отметим, что ранее передаваемые животные прошли курс реабилитации в Центре "Простар+" и чувствуют себя хорошо.