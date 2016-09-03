Департамент образования Москвы ничего не знает о сообщениях СМИ по поводу увольнения директора школы 57 на фоне сексуального скандала, сообщает "Интерфакс". По словам пресс-службы департамента, никаких заявлений и приказов по этому поводу не было.

"Заявление об увольнении от директора школы не поступало. Никаких приказов об увольнении Менделевича департамент не издавал", - сообщил агентству собеседник.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что директор московской школы №57 Сергей Менделевич решил уйти из образовательного заведения в связи разразившимся в его стенах сексуальным скандалом: якобы один из его педагогов занимался растлением своих учениц.