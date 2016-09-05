Команда, которая собирается снимать продолжение картин о Джеймсе Бонде, предлагает Дэниэлу Крейгу, сыгравшему в четырёх частях фильма, 150 миллионов долларов. Эти деньги актёру предлагают за участие в двух картинах об агенте 007. Отметим, что за прошлую роль ему заплатили 65 миллионов. Об этом сообщает The Telegraph.

"Студия пытается заручиться участием актёра, пока они постепенно ищут младшего долгосрочного преемника", - сказали источники новостному порталу Radar.

Дэниел Крэйг говорил, что не намерен возвращаться в проект. Но оставил за собой право изменить решение.

В 2011 году актёр снялся в детективном триллере "Девушка с татуировкой дракона" вместе с актрисой Руни Марой. Эту картину очень высоко оценили критики, а также зрители.

Актёр также снимался в фильмах "Вторжение" и "Дурная слава", которые стали очень популярными.