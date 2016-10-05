День учителя в России - праздник педагогов, который всегда отмечают в школах. В этот день проходят торжественные концерты, ученики поздравляют своих учителей, а власти городов и районов публикуют поздравления.

В Петербурге и других городах страны в День учителя кроме торжеств пройдет и массовый пикет. Его организовали образовательные профсоюзы КТР – «Учитель» и «Университетская солидарность». Главная его задача - обсудить актуальные проблемы учителей (повышение зарплаты, в частности). Планируется, что в Петербурге кроме учителей школ в пикете примут участие студенты музыкальной школы им. Римского-Корсакова, преподаватели вузов и дополнительного образования. Начало митинга в Петербурге - 17 часов, место проведения - напротив Финляндского вокзала, перед фонтанами. Акция согласована.

С 1994 года каждое пятое октября в России отмечают День учителя. Ранее профессиональный праздник работников сферы образования отмечали в первое воскресенье месяца.

В канун праздника в России выбирают "Учителя Года". В 2016 году в пятерку финалистов вошел педагог из Петербурга - Максим Рыжов.



В школе рассказали о финалисте конкурса "Учитель года" из Петербурга



Поздравление с днем учителя от губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и председателя Закса Вячеслава Макарова:

"Дорогие учителя! Вы передаете детям не только знания, но прививаете им лучшие качества, учите доброте, воспитываете гражданственность и патриотизм. От вашего мастерства зависит судьба подрастающего поколения, будущее России. Спасибо вам за мудрость, выдержку и терпение, за верность профессии! Петербург делает все, чтобы труд педагога достойно оплачивался, чтобы в школу приходили молодые учителя. Наш город каждый год создает для маленьких петербуржцев новые места в школах и детских садах. Поддержка системы образования и дальше будет важнейшим и неизменным приоритетом работы Правительства и Законодательного собрания. Желаем всем вам крепкого здоровья, оптимизма и отличного настроения, творческих успехов и благодарных учеников!"