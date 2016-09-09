Ежегодно 11 сентября в России проходит церковный день трезвости. Отмечают его ежегодно в храмах по всей стране.

- В Петербурге 11 сентября по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия после литургии во всех храмах Петербургской епархии будет отслужен молебен «О страждущих недугом винопития и наркомании», - сообщили Metro в пресс-службе епархии.

Дата 11 сентября для Дня трезвости выбрана не случайно. Православная Церковь в этот день вспоминает Усекновение главы Иоанна Предтечи Крестителя Господня.

Святой Иоанн Креститель был великим подвижником, вел крайне аскетический образ жизни. Жил в пустыне, строго постился, не пил вина, был казнен Иродом во время пира.

- День трезвости – это добрая традиция, начало которой было положено еще в прошлом веке, - рассказали в Епархии, - Официальное решение о проведении этого праздника принял Священный Синод в марте 1914 года. Он отмечался до 1917 года, потом о нем забыли. Сегодня в России возрождается эта традиция, поскольку для нашего времени проведение дней трезвости гораздо актуальнее, чем в дореволюционные годы.

По данным Роспотребнадзора, на который ссылаются в Епархии, ежегодно в России от алкоголизма умирает 500 тысяч человек.

Добавим, в Петербурге в канун празднования иконы "Неупиваемая чаша" весной проходит праздник и крестный ход православнных трезвенников.