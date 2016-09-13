Во всём мире 13 сентября отмечается День позитивного мышления. Многие исследователи подтвердили, что оптимистичное мышление приводит к более продолжительной жизни и помогает бороться с болезнями.

Metro объясняет, почему всегда и во всём нужно видеть только хорошее.

Все подробности - в красочной инфографике выше.

Вы узнаете, как стать оптимистом, какие страны наиболее позитивные и, конечно же, в чём главные преимущества позитивного мышления.

Автор текста в оригинальной версии инфографики - Дмитрий Беляев, дизайнером выступил Нэнси Маседо.