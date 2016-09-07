10 сентября парковка в Москве останется платной. Об этом в среду сообщает пресс-служба "Московского паркинга".

– Парковка в День города Москвы, 10 сентября, будет платной, так как это не государственный, а общегородской праздник. На следующий день, 11 сентября, как и во все воскресные дни, плата за парковку взиматься не будет, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в дни проведения праздника контроль за соблюдением правил парковки будет усилен для обеспечения безопасного и комфортного передвижения жителей и гостей города.

Напомним, что день города в Москве традиционно отмечается в первую субботу сентября. Однако в этом году празднование пришлось перенести на 10 сентября, так как День города выпал на 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.



