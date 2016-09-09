10 сентября Музей военной истории Российского военно-исторического общества "Стрелецкие палаты" приглашает всех принять участие в празднике "Защитники столицы", приуроченном к 869-летию города Москвы.

В этот день будут вспоминать героев прошлых эпох, защищавших столицу в периоды тяжелых испытаний Смутного времени, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны осени 1941 года, передаёт пресс-служба музея.

На празднике будут работать команды реконструкторских клубов, которые с исторической точностью воссоздадут ключевые элементы воинской службы XVII и XIX вв.

Мероприятие охватит сразу 3 площадки: Лаврушинский переулок, внутренний двор музея и здание "Стрелецких палат". В каждой локации будет насыщенная культурная программа, история России и развлечения для всей семьи.

Лаврушинский переулок

Мастер-класс колокольного звона от профессионального звонаря;

Театрализованное представление: марш Стрелецкого войска;

Парад солдат 1812-го года. Показательные выступления;

Мастер-класс по танцам XIX вв.

Выступление роты почетного караула. Представление боевых знамен;

Праздничный концерт: песни о Москве.

Внутренний двор музея

Пешеходная экскурсия по району Замоскворечья;

Мастер-класс по гончарному делу;

Мастер-класс от кузнеца: делаем памятные медали;

Торг: сувениры.

Здание музея "Стрелецкие палаты"

Экскурсия по интерактивной выставке "Герои Отечества. Георгиевская история России";

Экскурсия "В гостях у думного дьяка Семена Титова".

Праздничная программа будет проходить 10 сентября с 12:00 до 18:00.