В День города в столице, 10 сентября, парковка будет платной.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на ГКУ АМПП, 10 сентября, в День города, парковка будет платной, а на следующий день, 11 сентября, – бесплатной.

"Парковка в День города Москвы, 10 сентября, будет платной, так как это не государственный, а общегородской праздник", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на следующий день, 11 сентября, как и во все воскресные дни, плата за парковку браться не будет.

День города в 2016 году будет праздноваться 10 и 11 сентября. В рамках празднования в столице планируется провести более тысячи праздничных мероприятий, ожидается, что в праздновании Дня города примут участие около 10 млн человек.