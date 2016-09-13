Дело о недобросовестном стоматологе спустя три года дошло до суда. Инцидент произошел в ноябре 2013 года. Как следует из материалов дела, 55-летний Владимир Д., главный врач и хирург-стоматолог по совместительству, сломал пациентке челюсть. Врача обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- В ходе проведения платной стоматологической операции пациентке врач допустил технический дефект, в результате которого последовал перелом ее нижней челюсти, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу. После случившегося врач выполнил хирургическую операцию, от чего пациентке стало еще хуже.

Как уточняют следователи, стоматолог хотел сохранить деловую репутацию и решился на операцию, которая женщине совсем не была нужна, при этом, не имея сертификата специалиста - «врача челюстно-лицевого хирурга».

- Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба ведомства.

По ч. 1 ст. 238 УК РФ врачу грозит или штраф до трехсот тысяч рублей, или даже лишение свободы на срок до двух лет.