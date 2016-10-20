В Петербурге закрыто дело, которое было возбуждено год назад и вызвало большой общественный резонанс. В октябре 2015 года в Петербурге погиб 5-месячный мальчик по имени Умарали Назаров. Родители его - граждане Таджикистана - жили в расселенном доме №5 по Лермонтовскому проспекту. Их задержали за нарушение миграционного законодательства, доставили в полицию, а ребенка забрали в больницу. Мальчик умер в Центре им. Цимбалина спустя несколько часов.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Но спустя год "в связи с отсутствием события преступления" дело закрыли.

- Смерть ребенка наступила от генерализованной смешанной вирусной инфекции - цитомегаловирусной инфекции и парагриппа; исходом заболевания и его осложнений стало развитие острой сердечно-легочной недостаточности, которая и стала непосредственной причиной смерти. Каких-либо факторов, в том числе «внешних условий», способствовавших наступлению смерти, не установлено. Недостатки оказания медицинской помощи, которые бы оказали влияние на течение основного заболевания и его исход отсутствуют, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ГСУ СК по Петербургу.

Отмечается, что ребенок от рождения был слабым - он родился недоношенным, у него развился рахит и паратрофия (избыточный вес). Малыш не стоял на учете у педиатра, не осматривался специалистами, хотя еще в роддоме маме Умарали врачи говорили, что нужно обратиться за медпомощью.

- В ходе расследования уголовного дела злоупотреблений должностными полномочиями или их превышения в действиях сотрудников УФМС и полиции выявлено не было. Фактов совершения действий, от которых могла бы наступить смерть ребенка по неосторожности, не установлено, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, мать Умарали позже выслали из России. Тело 5-месячного мальчика также отправили в Таджикистан.