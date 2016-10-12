Слушания по делу пенсионерки Тамары Самсоновой, обвиняемой в нескольких убийствах, отложены до ноября. «Слушания по ходатайству следствия о применении мер медицинского характера отложены на ноябрь» - сообщили корреспонденту «Росбалта» во Фрунзенском районном суде.

История 69-летней Тамары Самсоновой прогремела на весь Петербург в июле 2015 года. На тот момент ей вменяли лишь одно преступление - убийство пожилой женщины, за которой ухаживала Самсонова. «В ночь с 24 на 25 июля 2015 года на почве внезапно возникшего конфликта Самсонова убила свою подопечную и расчленила ее труп на 8 частей. Затем злоумышленница вынесла пакеты с останками потерпевшей и оставила их на территории близлежащих жилых домов», – сообщала прокуратуре Санкт-Петербурга. При обыске квартиры, где проживала женщина, были обнаружены улики, указывающие ещё на одно убийство - 44-летнего уроженца Норильска, снимавшего у Самсоновой комнату. В 2003 году, во время внезапно возникшей ссоры, она убила и расчленила мужчину. Есть подозрения и о других убийствах - например, что пенсионерка убила своего мужа, который числится без вести пропавшим. Всего ей приписывают десять убийств, совершенных с особой жестокостью.

«Старушке-потрошительнице» предъявлены обвинения по части 1 стать 105 УК РФ («Убийство»). В июле 2015 года на суде Тамара Самсонова сообщила, что давным-давно все обдумала и хочет провести остаток жизни в тюрьме. Судебная психиатрическая экспертиза в августе 2016 года выявила, что женщина страдает параноидальной шизофренией.