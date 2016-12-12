– Какой путь проходят письма, адресованные вам?

Каждое письмо попадает ко мне в Великий Устюг своим путём. Есть обычная почта, которая принимает письма по всему миру и доставляет их мне. Очень много писем привозят в мою Вотчину волонтёры и добровольные помощники. Для этого на улицах городов, во Дворцах культуры и детских центрах, а иногда и просто в школах и детских садах, устанавливают они специальные ящики для писем Деду Морозу. Потом эти письма собирают и везут ко мне в Великий Устюг. Ну а для всех без исключения действует и моя лесная "Синичкина почта" - это когда дети оставляют письма дома на подоконнике, синички видят эти письма и приносят их ко мне. Или есть ещё "Почта Снеговика" - это когда письма убирают в холодильник. Разный путь, очень разный.

– Кто вам помогает разбирать письма?

Помогают разбирать письма мои помощники-волонтёры и сотрудники "Почты Деда Мороза" (есть такое специальное отделение связи в Великом Устюге). Каждое письмо я обязательно читаю. Каждое-каждое. И на большинство писем даю ответ. Вы можете спросить: "На большинство... А почему ни на все?". Да потому, что не все письма требуют ответа. Иногда лучше выслушать человека, понять его проблемы, боли, обиды и просто промолчать. Главное, что бы человек был услышан. А мои советы не всегда нужны, очень часто авторы писем сами знают ответы на все сложные вопросы.

– На какое время приходится пик присланных писем?

Честно говоря, точного ответа я не знаю. Я читаю письма и отвечаю на них круглый год. По моему ощущению, больше писем приходит в декабре и январе. Просто волонтёры и помощники в этот период чаще приносят целые коробки и мешки писем. Но статистики подобной я не веду.

– Сколько их обычно в год получается?

И опять я должен признаться - лично я письма не считаю. Вот мои помощники говорят, что за год приходит около 900 тысяч писем. Это имеются ввиду все письма сразу - и те что передаёт мне почта России, и электронная корреспонденция, и письма доставляемые волонтёрами, и те письма, которые ребята передают мне лично в руки при встречах.

– А сколько уже прислали?

Ох! Как же Вы взрослые любите цифры. Всё статистику Вам подавай. Ну разве-же в цифрах дело? Главное, что бы те просьбы и обращения, которые присылают мне взрослые и дети, не оставались без ответа. А вот это гораздо сложнее ... Даже одно маленькое чудо необходимо долго и тщательно готовить. А потому и помогают мне с письмами и чудесами мои добрые друзья. Это и Министерство финансов Российской Федерации и работники Государственного Казначейства России, губернаторы регионов и мэры городов, благотворительные фронды и просто неравнодушные люди. Обращаюсь к ним с просьбами помочь в трудных ситуациях и, как правило, встречаю понимание и поддержку. Заметьте, помогают, чаще всего, бескорыстно и не за государственный счёт, как некоторые полагают.

– Вам присылают письма из-за рубежа?

Да, шлют. И достаточно много писем. Если не считать страны бывшего Советского Союза, то больше всего зарубежной корреспонденции приходит из Германии, Израиля, Канады, Соединённых штатов Америки ... даже из Австралии письма приходят.

– На какой адрес надёжней всего отправлять письма?

Мой почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза, Деду Морозу лично.



– Я в детстве всегда писала "Деду Морозу на Северный полюс". А пиьсма с таким адресом доходят в Великий Устюг или по дороге теряются?

У меня на "Почте" даже есть специальный стенд, на котором собираются конверты с самыми "волшебными" адресами. Самые яркие из них "Москва, Кремль. Деду Морозу" или "Северный полюс. Лисья норка номер пять". А вообще нужно знать, что если на конверте написаны всего два слова "Деду Мороз", то это письмо обязательно попадёт ко мне в Великий Устюг.

– Что обычно просят в письмах

На этот вопрос есть два варианта ответа. Можно, конечно, внимательно просмотреть все письма и придти к убеждению, что чаще всего просят абсолютно разные подарки. Ведь все люди разные и мечты у каждого свои собственные, ни на кого не похожие. Но можно посмотреть в суть просьб и обращений, понять что на самом деле движет авторами писем. И вот тут у меня есть твёрдая уверенность, что, на самом деле, все хотят ПОНИМАНИЯ ... ("Вот так и напиши" - сказал мне Дед Мороз - "Большими буквами "ПОНИМАНИЯ") Ведь когда мой юный друг рассказывает о себе, о своих друзьях и увлечениях, он как бы спрашивает меня: "А я хороший? Ты рад за меня? Я всё правильно сделал?" И тот маленький сувенир, который иногда просят у меня ребята, это всего-лишь знак признательности и уважения. "Ты хороший! Я тобой очень горжусь" - говорю я им своими подарками.

– А какие-то экзотичные желания встречаются?

Ещё раз подчеркну, что каждое желание индивидуально и неповторимо, и, тем не менее, все они об одном и том же. Лично для меня очень приятны желания, в которых дети и взрослые просят счастья другим людям: просят здоровья для бабушки, семейного счастья для мамы, что бы папа быстрее вернулся из командировки, что бы нашлись дальние родственники, что бы во всём мире был мир... Да, да ... Именно так и пишут "Мира во всём мире". Вот такие письма и убеждают меня, что всё что я делаю не напрасно. Что люди постепенно становятся лучше и добрее, что начинают понимать, любить и ценить людей, которые их окружают. Полагаю, что это и есть главное новогоднее чудо.