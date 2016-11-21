Дед Трампа молил не высылать его из Баварии

Дед будущего президента США Фридрих Трамп просил Луитпольда Баварского не высылать его из королевства. Письмо с таким содержанием найдено в архиве Германии, пишет издание Bild. Причиной высылки Фридриха стало нарушение закона о воинской обязанности.
Дед будущего президента США Фридрих Трамп просил Луитпольда Баварского не высылать его из королевства. Письмо с таким содержанием найдено в архиве Германии, пишет издание Bild. Причиной высылки Фридриха стало нарушение закона о воинской обязанности.
Mit diesem Brief schob Deutschland Donald Trumps Großvater ab: https://t.co/pjs1DkQuRA pic.twitter.com/qGnOjo4Uog— BILD (@BILD) 21 ноября 2016 г.
В бумаге говорится о том, что Фридрих Трамп называл правителя баварских земель "любимым, благородным, мудрым и справедливым". Несмотря на мольбы, в просьбе Фридриху Трампу было отказано.
Дед будущего президента США родился в Кальштадте, после чего уехал в Баварию. В 1885 году он иммигрировал в Штаты.
Напомним, что Дональд Трамп критически настроен по отношению к иммигрантам в США. Например, он не раз высказывался о возведении стены, которая будет ограждать страну от гостей из Мексики.