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Дед Трампа молил не высылать его из Баварии

  • Давид Абабеков

Об этом говорится в найденном в архиве послании

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Дед будущего президента США Фридрих Трамп просил Луитпольда Баварского не высылать его из королевства. Письмо с таким содержанием найдено в архиве Германии, пишет издание Bild. Причиной высылки Фридриха стало нарушение закона о воинской обязанности.

В бумаге говорится о том, что Фридрих Трамп называл правителя баварских земель "любимым, благородным, мудрым и справедливым". Несмотря на мольбы, в просьбе Фридриху Трампу было отказано.

Дед будущего президента США родился в Кальштадте, после чего уехал в Баварию. В 1885 году он иммигрировал в Штаты.

Напомним, что Дональд Трамп критически настроен по отношению к иммигрантам в США. Например, он не раз высказывался о возведении стены, которая будет ограждать страну от гостей из Мексики. 

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