Дед Мороз получил более трех миллионов писем - написанных от руки, присланных по электронной почте. Пишут дети, пишут взрослые:

- Каждый день приходит по мешку писем - c тех самых пор, как поселился в Великом Устюге, - рассказал Дед Мороз на пресс-конференции в Ставрополе.

Великий Устюг является вотчиной Деда Мороза с 1998 года. С тех пор у главного волшебника страны побывали сотни тысяч детей и взрослых.

Как сообщает "ТАСС", в планах деда Мороза на эти новогодние праздники - 40 городов. Ставрополь, где волшебник встретился с журналистами, стал четырнадцатым.

Напомним, в Петербург Дед Мороз приедет в субботу, 24 декабря, на главную площадь города - Дворцовую - в 18 часов. На здание Главного штаба будет транслироваться мультимедийное шоу. В этом году оно будет посвящено закрытию Года кино.

Мультимедийное шоу будет идти каждый вечер до 30 декабря и завершится фейерверком в акватории Невы.

В саму новогоднюю ночь на Невском проспекте и Дворцовой площади гуляния начнутся в 23:00. Как и всегда, движение в этом районе будет перекрыто с 21:00. Как обещают в пресс-службе губернатора, салют в новогоднюю ночь прогремит в 3:00.

Как уже сообщало Metro, метрополитен будет работать всю новогоднюю ночь. Также будет организовано движение наземного транспорта.