Петербург активно готовится к Новому году. А вот официальный старт праздников запланировали на 24 декабря - на два дня раньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В этот день - в субботу, 24 декабря - на главную площадь города, Дворцовую, в 18 часов приедет Дед Мороз. На здание Главного штаба будет транслироваться мультимедийное шоу. В этом году оно будет посвящено закрытию Года кино.

Мультимедийное шоу будет идти каждый вечер до 30 декабря и завершится фейерверком в акватории Невы.

В саму новогоднюю ночь на Невском проспекте и Дворцовой площади гуляния начнутся в 23:00. Как и всегда, движение в этом районе будет перекрыто с 21:00. Как обещают в пресс-службе губернатора, салют в новогоднюю ночь прогремит в 3:00. Однако в прошлом году это время не удалось соблюсти в точности.

Как уже сообщало Metro, метрополитен будет работать всю новогоднюю ночь. Также будет организовано движение наземного транспорта.

Празднование Рождества Христова пройдет в 12 часов 7 января на Соборной площади Петропавловской крепости.

Празднование Нового года и Рождества обойдется городу в 80 млн рублей. 14 млн рублей стоит официальная церемония открытия новогодних торжеств и сама новогодняя ночь. 65 млн рублей стоит организация детских праздников, 1,5 млн рублей – празднование Рождества Христова.

Развлекательные площадки будут установлены у Гостиного двора. На Малой Конюшенной улице в новогодние каникулы читающих ждут Рождественские книжные аллеи. А любителей ледовых шоу - "Новогодние приключения бременских музыкантов на льду". Его привезет в Ледовый дворец Илья Авербух и олимпийские чемпионы по фигурном катанию.