25 ноября в Голицын-Лофт открывается фотовыставка «Дебри Карелии».

В экспозицию включено 40 фоторабот участников экспедиции, организованной сообществом питерских блогеров, по маршруту Петрозаводск – водопад Белые Мосты – Янисъярви – Рускеала – Толвоярви – Воттоваара – Гирвас – Кивач. Выставка продлится до 10 декабря, затем фотографии отправятся на экспозицию в Петрозаводск.

Блогеры Москвы и Петербурга – участники экспедиции – за 7 дней путешествия прошли более 2000 км, побывали в труднодоступных местах, благодаря чему для многих зрителей фотовыставки Карелия откроется с неожиданной стороны.

Восемь человек на внедорожниках сошли с федеральных трасс на лесные тропы и проселочные дороги, чтобы увидеть леса, реки и озера Карелии такими, какими их никто никогда не видел. На ночь разбивали палаточные лагеря, жгли костер, готовили уху. И все это делалось для того, чтобы показать красоту края с необычного ракурса.

Софья Харитонова из Информационного туристского центра Карелии рассказала, что с петербургскими блогерами их организация сотрудничает 4 года, принимая участие в составлении маршрутов, работе с партнерами по организации экспедиций: «В этом году была подготовлена интересная и насыщенная программа по местам, которые, к сожалению, пока труднодоступны для массового посещения. Поэтому и родилась идея открытия фотовыставки участников экспедиции «Дебри Карелии», на которой будут представлены красочные, захватывающие, «вкусные» фотографии красот Республики».

Вход на выставку абсолютно свободный, картины будут висеть вдоль стены белой лестницы. Голицын-лофт находится по адресу: наб. реки Фонтанки, 20.