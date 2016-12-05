Мы встретились с обладательницей премии "Тони" за лучшую роль в мюзикле "Бродвей Джерома Роббинса", которая на днях дала концерт "Музыкальные хиты Голливуда" в Московском международном Доме музыки вместе с финалисткой American Idol 2007 года ЛаКишой Джонс и Сэлом Вивиано ("Романс, Романс").

Вы выступали на Бродвее – играли Фантину в мюзикле "Отверженные", маму в "Чикаго"...

Но все меня запомнили по озвучке мультика "Русалочка", хотя я там даже не пою, просто говорю за двух персонажей...

На самом деле хотела спросить, почему ушли с Бродвея?

Перед каждой женщиной встаёт этот вопрос – работа или семья. (Наворачиваются слёзы.) Когда играла Фантину, была беременна близнецами. В какой-то момент я поняла, что моим детям не пойдёт это на пользу, и выбрала семью. Сейчас у меня трое прекрасных детей. Я не жалею о своём выборе. Я счастлива! Теперь у меня есть возможность путешествовать по миру и давать концерты. И вот я тут!

А вы смотрели фильм "Отверженные" Тома Хупера?

Да! И он мне не понравился! Особенно эта девочка, которая играла мою роль.



Энн Хэтэуэй?

Она! Режиссёр заставил всех актёров петь, а это должны делать профессионалы.

Самое странное, что происходило с вами на бродвейской сцене?

Однажды расстегнулся верх купальника – зрители смеялись, а я была готова умереть от стыда на месте.

Где вы храните вашу статуэтку "Тони"?

На своём рояле. Когда дети просят, играю, пою и смотрю на неё.



Дети пошли по вашим стопам?

Дочка думает стать режиссёром, сын грезит о Бродвее, а другой сын хочет открыть магазин пива.

Что нужно сделать, чтобы попасть на Бродвей?

Обзавестись хорошим чувством юмора. Очень часто не получается так, как ты хочешь, и без иронии, трудно выжить в этом мире. Найти того, что будет вас поддерживать в любых начинаниях, даже самых сумасшедших. Этот человек будет помогать вам репетировать по ночам и скажет, есть ли у вас талант. Если есть, то очень нужна настойчивость, без неё никуда. И самое главное – найти фею, которая осыплет вас волшебной пыльцой. (Улыбается.) Правда, мне кажется, что всё это –рецепт для любого дела.

Что успели посмотреть в Москве?

Не так много в этот раз, в прошлый больше. Исполнилась моя мечта – я побывала в Большом Театре, смотрела балет и оперу.

Что вас больше всего удивило в России?

Что дамы ходят на высоких каблуках по снегу. (Улыбается.) Московское метро поразило! Нью-йоркская подземка гораздо хуже! Я была на станции "Площадь революции". Русский язык меня восхищает, я наслаждаюсь его звучанием.

Многие говорят, что он звучит агрессивно.

Правда? Не верю! От него веет временем и историей. Америка ещё совсем юная по сравнению с Россией. Я бы хотела выучить русский. Моя мама переехала из Польши в США в детстве, она знала на польском всего одну фразу: "Который час, мистер Попугай?" Я выучила её и часто повторяла.