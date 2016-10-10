Лидер кубинской революции Фидель Кастро предложил вручить действующему президенту США Бараку Обаме и кандидату на этот пост от Республиканской партии Дональду Трампу медали из глины.

Таким образом Кастро прокомментировал в своей новой статье в газете Granma итоги правления Обамы и результаты первых дебатов между кандидатами на пост президента США. Напомним, что Трампу в них противостоит демократ Хиллари Клинтон, кандидаты провели уже несколько раундов дебатов.

По словам Кастро, на первых дебатах Трамп, "которого все считали опытным экспертом, был повержен, как и Обама со своей политикой". Поэтому у Кастро родилось предложение выдать им глиняные медали.

Напомним, что в 2008 году Кастро-старший отошел от руководства Кубой, уступив официальные посты своему брату Раулю. В августе этого года Фидель отметил свой 90-летний юбилей.

Отметим, что после очередного раунда противостояние Трампа и Клинтон у экспертов и СМИ нет единого мнения относительно победы того или иного кандидата.

Первый после дебатов блиц-опрос проводил телеканал CNN и компания ORC, 57% респондентов заявили, что Клинтон является победителем дебатов, 34% — Трамп. Как свидетельствуют данные опроса YouGov, Клинтон считают победителем дебатов 47%, Трампа — 42%.

Выборы президента США состоятся 8 ноября.