Очень странно было видет вас в «Голосе». Почему вы решили туда пойти?

А что странного? Так, повеселиться. Смех и радость мы приносим людям.

Ну у вас, кажется, уже есть имя...

Я пошла туда не для того, чтобы самой себе сделать хорошо, а чтобы другие узнали хоть какую-то другую музыку. Можно назвать это словом «просвещение».

А разве можно это сделать на «Первом канале»? Разве можно там диктовать свои правила?

Диктовать нельзя. А что касается возможности – уже достаточно много людей удивились и открыли для себя что-то новое.

А это вы видите по реакции на выступление в соцсетях?

Да. Ну и просто даже на улице.

То есть кто-то подходит и говорит, что видел вас по телеку, а не на выступлении группы «Слот»?

Да, да, да. И таких, кстати, очень много. Телевизор до сих пор обладает каким-то магическим влиянием, несмотря на то, что сейчас XXI век. Удивительно!

Ну и как вам «Голос» изнутри? Вы, мне показалось, держались уверенно.

Ну да. Да я думаю, все, кто туда приходит, не вчера занялись музыкой. Изнутри вполне всё адекватно, честно, со здоровой долей творческого подхода.

Сложна ли песня Zombie группы The Cranberries c точки зрения вокала?

Да нет. Фишка в том, что в оригинале она (Долорес О’Риордан – вокалистка The Cranberries – Прим. Ред.) поёт совершенно в другой манере. Я спела это по-своему. Наверное, это и возымело эффект.

А как парни из «Слот» отнеслись к вашему походу на «Голос»?

(обращается к кому-то) Как отреагировали парни? Да вроде хорошо.

А у «Слот» тоже теперь больше слушателей стало?

Если смотреть на статистику, то да. И у моего сольного проекта «Нуки» тоже.

А что сейчас вы делаете на «Голосе»?

Мы уже отсняли второй этап. Что будет дальше, я могу не говорить по правилам игры. Могу лишь сказать, что «Нокауты» отсняты и будут показаны в конце октября.

Но будет интересно, да?

Да.

А на ком сейчас лежит выбор песни, которую вы будете исполнять?

Лежал и лежит на мне.

Не тесно в рамках «Первого канала»?

Не, никаких рамок. Каждый что хочет, то и исполняет. По-крайней мере, в команде Лепса.

Как вам с ним работается?

Он человек занятой. Всё время где-то гастролирует, ездит. Посылаем его секретарше трек, который собираемся исполнять, она – ему. Но, честно, говоря, мне кажется, он не особо в курсе (смеется). Смотрит только на генеральных репетициях, говорит что-то.

Последний вопрос по «Голосу». Песня Zombie была реакцией The Cranberries на взрывы, осуществлённые Ирландской республиканской армией в 1993 году в Уоррингтоне. Как считаете, можно ли смешивать музыку и политику?

Мне кажется, эти вещи несовместимы. Но Zombie, мне кажется, это скорее эмоциональная реакция. Это как сходить к психологу. Если ты так близко к сердцу воспринимаешь какие-то события, то это имеет право на существование. Но нельзя использовать музыку как средство что-то заявить. В этом случае лучше использовать какие-то другие средства. Толкнуть речь на трибуне, например. В искусстве это, по моему мнению, не очень уживается.

Наверное, тысячу раз вас спрашивали. Откуда ваш псевдоним Нуки?

Да я уже не помню. Человек красит имя, а не наоборот.

А свой имидж сами придумывате?

Всё как-то естественно приходит, ничего надуманного.

Почему, собственно, вы в рок-музыке?

Это что-то от природы. С этим рождаются.

Какие у вас любимые артисты с точки зрения вокала?

Есть некоторые персонажи, которые меня вдохновляли в своё время. Это певица Бьорк и Нина Хаген.

Опишите, что вы чувствуете на сцене.

Отключаюсь, отдаюсь музыке и эмоциям. Схожу с ума, если того требует песня.

Что сейчас делает группа «Слот»?

У нас запланированы гастроли, связанные с поддержкой седьмой пластинки Septima. Также в этом году исполняется десять лет альбому «Две войны». Это мы празднуем 29 октября в клубе Red, и потом в Питере 4 ноября.

Есть ли у вас музыкальная мечта?

Изобрести свой музыкальный стиль.