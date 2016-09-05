Известный актер Данила Козловский накануне Международного дня благотворительности, который отмечается 5 сентября, представил Петербургу свое шоу «Большая мечта обыкновенного человека», в рамках фестиваля «Будь с городом».

Идея создания большого фестиваля, который собрал бы все лучшее, что связано с благотворительностью в России, родилась у Козловского год назад, после выступления на Дворцовой площади в рамках кинофестиваля. С этой идеей он обратился в правительство Петербурга, которое поддержало талантливого актера, а с недавних пор еще и одного из главных благотворителей России.

- Я бы не очень хотел афишировать свое участие в благотворительных проектах, ведь есть много людей, которые занимаются этим намного больше, делают намного чаще, отдавая этому все свободное время. Каждый решает сам – делать это громко или тихо, но нам бы хотелось привлечь внимание к проблемам фондов и сделать акцию «Будь с городом» ежегодной, - признался Данила Козловский.

Фестиваль проходил на Дворцовой площади целый день и за это время все желающие могли ознакомиться с деятельностью трех крупных фондов: «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки», «AdVita», центра «Антон тут рядом». В рамках праздника были организованы лекции, мастер-классы и необычные квесты, в которых за добровольное пожертвование мог принять участие любой желающий.

Основное действие началось в 17 часов, когда на главную сцену, расположенную напротив Эрмитажа, вышли не только известные группы, такие как «Марсель» и EasyTone, но и оркестр центра «Антон тут рядом».

Кульминацией фестиваля стало шоу Данилы Козловского «Большая мечта обыкновенного человека». Двухчасовое красочное действо, наполненное джазовой и блюзовой музыкой 60-х-70-х годов, собрало на Дворцовой около 50 тысяч человек!

Прямо со сцены Данила призывал зрителей не только оставлять деньги в боксах благотворительных фондов, но и посылать смс-ки на специальный номер – ведь все сборы от фестиваля идут на нужды трех фондов.

- Данила делает много добрых дел, - призналась кинорежиссер и основатель центра «Антон тут рядом» Любовь Аркус, - Мы благодарны ему за помощь. Несколько лет назад он очень помог нашему центру, а сегодня провел столь масштабное мероприятие, которое запомнится петербуржцам.