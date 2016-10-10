9 октября в полицию обратился 22-летний житель Выборгского района. По его словам, неизвестная злоумышленница под предлогом покупки украла у него телефон iPhone 6S и скрылась на автомобиле марки "Мерседес" черного цвета.

Инцидент произошел около полудня возле одного из домов на проспекте Тореза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Своими действиями женщина нанесла потерпевшему материальный ущерб в 49 тысяч рублей.

При этом преступница, скрываясь от возможной погони, сбила случайную прохожую. Женщине пришлось вызывать скорую помощь.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.