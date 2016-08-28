Местные власти пришли к договоренности с местными жителями и цыганской общиной села Лощиновка в Одесской области, о том, что цыгане утром в понедельник мирно покинут населенный пункт, сообщает "112 Украина".

Соответствующее заявление телеканалу дала глава Измаильского районного совета Валентина Стойкова.

"На сегодняшний день достигнута договоренность, что тем ромам, которые проживали в Лощиновской громаде, завтра с 09.00 дана возможность мирно забрать свои вещи и выехать из села", - заявила она.

Также она поделилась с телеканалом ставшими известными деталями убийства восьмилетней девочки.

"По объяснению матери, которая работает в баре, отец вечером ушел помогать ей после окончания смены убрать стулья. В это время этот молодой человек ворвался в дом. В доме находился в это время еще один маленький ребенок, которого закрыли в соседней комнате. Была какая-то перепалка, девочка выскочила из дома через окно. И ее этот 20-летний парень догнал", - приводит слова Стойковой телеканал.

Как оказалось, орудием убийства стала обычная отвертка.

"А то, что произошло дальше, – это вообще... Девочку убили обычной отверткой", - отметила Стойкова.

Отмечается, что 20-летний подозреваемый уже задержан, свою вину он отрицает.

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