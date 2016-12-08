Изготовление белочек своими руками запланировано на предстоящие выходные в Ботаническом саду Московского государственного университета (МГУ) "Аптекарский огород".

Там можно будет сделать пушистого зверька при помощи листьев, веточек и цветов.

"Основной материал – хризантемы, вереск, папоротники, туи, прозрачная лунария, снежно-серая цинерария, синие лепестки васильков, розы, ажурный серебряный аспарагус и... многое другое, –рассказали Metro в пресс-службе огорода. – Также уже начались мастер-классы по созданию новогодних и рождественских открыток из цветов".

Как отмечают в Ботаническом саду, наиболее впечатляюще из этих материалов смотрятся открытки в стиле фэнтези "Снежная Королева".

Мероприятия по изготовлению подобной красоты своими руками будут проводиться в течение двух дней (10 и 11 декабря) с 11 утра до 18 часов вечера.

Кстати, недавно выяснилось, что в столичном Ботаническом саду МГУ впервые за десятки лет поселилась настоящая белка.