Суперлуние 14 ноября 2016 может оказаться не только очень красивым явлением, в результате которого можно будет наблюдать самую большую Луну за последние 68 лет, но также и крайне опасным событием. Астрологи предупреждают, что в этот день под влиянием нашего спутника могут проявить себя некоторые заболевания и возможен ряд природных катаклизмов.

В частности, астрология говорит, что суперлуние 14 ноября 2016 может сильно сказаться на психическом состоянии человека. Астролог-ректор Русской астрологической школы, кандидат биологических наук Михаил Бородачев рассказал Metro, чего стоит ждать в грядущую ночь.

–14 ноября будет очередное Суперлуние. Луна подойдёт очень близко к Земле. Такое периодически бывает и случается в течение года 1-2 раза. В связи с этим все процессы, связанные с жидкими телами, включая человеческое тело, в котором примерно 88% жидкости, попадают под влияние лунных приливов и отливов. У человека может подскочить давление, хоть и не на очень много. Суперлуние также вызывает возбуждение нервной системы и в этом случае люди могут неадекватно себя проявлять в общении и на транспорте, что повышает риск ДТП. В этот период нужно осторожно водить машину и оглядываться по сторонам, – заявил он.

Также, по словам эксперта, иногда суперлуние вызывает большую приливную волну или даже сдвиг тектонических плит, потому что магнитизм луны влияет не только на воду, но и на землю. В связи с этим можно сказать, что повышаются ещё и риски техногенных катаклизмов, но ненамного, примерно на 5-15 процентов по отношению к норме.

–И всё-таки куда вероятнее, что суперлуние 14 ноября вызовет крайние выражения психики: психозы, нервные срывы или даже депрессию. Также хочу отметить, что если кровяное давление подскакивает, то это вызывает цепную реакцию и слабые места дадут о себе знать, поэтому суперлуние может быть своеобразным средством диагностики – заключил Бородачев.

Напомним, что суперлуние произойдёт в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года. Увидеть это небесное явление можно будет невооружённым глазом.