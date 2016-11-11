Журнал Fortune опубликовал рейтинг "Бизнесмен года". В него вошли 50 успешных бизнесменов, но первое место досталось основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу.

– Марку Цукербергу всего 32 года, но он уже создал влиятельную компанию стоимостью 375 миллиардов долларов с прибылью 22 миллиарда и числом пользователей, близким к 1,8 миллиарда. Его стремительный рост кое-что говорит о том мире, в котором мы живем, – пишет Fortune.

Второе место рейтинга занял основатель Amazon Джефф Безос, который также попал на вторую строчку самых богатых американцев по версии Bloomberg (на первой строчке Билл Гейтс).

Более того, Безосу удалось потеснить Уоррена Баффетта, удерживающего второе место рейтинга вот уже 15 лет.

На третьей строчке рейтинга Fortune – генеральный директор сети магазинов косметики Ulta Beauty Мэри Диллон.

Россиян в списке нет.