Ректор РосНОУ Владимир Зернов сообщил, что руководство Московского завода электромеханической аппаратуры, на территории которого находится студенческое общежитие вуза, заблокировало проезд к нему. Мы отправились на место событий. Въезд действительно оказался закрыт шлагбаумом, к которому приставлены охранники. Но у нас на входе никто не спросил, кто мы и зачем пришли.

– Это не забота о безопасности, – заявила заведующая общежитием Людмила Васильевна, – впускают всех подряд. А за въезд требуют 500 рублей с каждой машины. Не впускали даже наши маршрутки для студентов и машины с продуктами, пока мы по-человечески не договорились с охранниками.

Студентам теперь приходится оставлять свои машины за территорией.

– Мне страшно оставлять там машину, – поделилась студентка Маша. – Да и идти с тяжёлыми сумками из магазина или из дома около 10 минут тоже неприятно.

Мало того, во въезде на наших глазах отказали и самому ректору РосНОУ.

– Земля, на которой стоят наши здания, приобретённые у МЗЭМА, оказалась приватизированной собственностью завода, – пояснил Metro Зернов. – Но это незаконно: земля находится на берегу реки Нищенки, а приватизировать его по закону нельзя. Но от нас стали требовать 6 миллионов рублей в год за аренду, а когда мы согласились, стали повышать цену и в итоге дошли до 24 миллионов. Я буду добиваться установления законности и уже обратился в компетентные органы.

– Пусть обращаются! – заявил Metro анонимный источник в МЗЭМА. – Первым делом их спросят, почему на промышленной зоне они организовали общежитие. У них за стеной военный завод, и мы там не ромашки выращиваем! А ситуация тянется ещё с декабря 2015 года, когда у нас был назначен новый директор. Он увидел нарушение наших имущественных прав: вуз сдавал нашу землю под парковку арендаторам одного из своих зданий. А теперь они прикрываются бедными студентами.