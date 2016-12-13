На портале The Insider появилась статья Андрея Бильжо о Зое Космодемьянской, в которой колумнист и бывший психиатр связал подвиг партизанки с её психическим заболеванием. По его словам, он видел её историю болезни, в которой говорилось, что она страдала шизофренией.

При этом он также утверждает, что это стало причиной того, что она не раскрыла информацию о своих товарищах и пожертвовала собой, чтобы спасти их от немцев. В частности, он утверждает, что её молчание было обусловлено "кататоническим ступором с мутизмом".

"Я читал историю болезни Зои Космодемьянской, которая хранилась в архиве психиатрической больницы им. П.П. Кащенко. В этой клинике не раз лежала до войны Зоя Космодемьянская, она страдала шизофренией. Об этом знали все психиатры, которые работали в больнице, но потом ее историю болезни изъяли, потому что началась перестройка, стала просачиваться информация, и родственники Космодемьянской стали возмущаться, что это оскорбляет ее память. Когда Зою вывели на подиум и собирались повесить, она молчала, хранила партизанскую тайну. В психиатрии это называется "мутизмом": она просто не могла говорить, так как впала в "кататонический ступор с мутизмом", когда человек с трудом двигается, выглядит застывшим и молчит", – написал он.

Говоря о Зое Космодемьянской, Бильжо также добавляет, что он знает, что эта информация вызовет у многих гнев, но он находится далеко и ему за его материал ничего не будет.

"Сейчас я расскажу страшную, крамольную вещь, которая взорвет интернет и меня, но, слава богу, я сейчас нахожусь далеко", – отметил он.

После появления в СМИ статьи Бильжо о Зое Космодемьянской россияне обрушились с критикой на экс-психиатра. В частности, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил радиостанции "Говорит Москва", что всё это является бредом, на котором Бильжо пытается пропиариться.

"На самом деле, всё это вранье. Зоя поджигала дома, в которых располагались немцы, где был немецкий штаб и радиостанция. Это доказано... Такие гнусности, к сожалению, сегодня не редки и порочат память и панфиловцев, и Гастелло и Матросова", - сказал Мягков.

Как отметил Metro депутат Госдумы РФ от фракции КПРФ Валерий Рашкин, только больной человек может делать подобные заявления и статья Бильжо о Зое Космодемьянской лишний раз свидетельствует о росте антисоветизма.

–На это можно сказать "от больного слышу". Антисоветизм и русофобия, которая идёт от фашиствующих элементов, сегодня заражает всё больше людей. Это горько и печально, потому что такие граждане, которые ненавидят родных и предков, обречены на то, чтобы быть в забвении, сами себя окунают в грязь и с соответствующим запахом продолжают жить. Таким людям нет места сейчас и в будущем. Я помню лихие 90-е, когда развалили Советский Союз и разного рода персоны выходили на телеканалы и говорили, что зря советская армия разгромила Гитлера, мы бы тогда жили как сыр в масле. К сожалению, эти выродки продолжают находиться в России и некоторые продолжают их печатать, о таких даже говорить противно, – заявил он.

Добавим также, что после посыпавшейся критики Андрей Бильжо начал оправдываться и написал в своём Facebook, что он не отрицает подвиг.

"Я ясно сказал, что её подвиг остается подвигом, невзирая на то, что она лежала в Кащенко. А это факт. Для меня, как бывшего психиатра, это еще больше, чем подвиг", - написал он.