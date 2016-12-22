РФПЛ на официальном сайте опубликовала календарь первых туров весенней части сезона. Центральный матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА состоится 4-го марта . Этот поединок станет первой очной встречей между клубами на новой арене красно-синих.

После зимнего перерыва сезон возобновится 3 марта матчем "Томи" и "Ростова". Лидер национального первенства "Спартак" начнёт выступление в весенней части турнира 5 марта выездной встречей с "Краснодаром".

Точное время матчей будет названо дополнительно.