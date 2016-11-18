Футбольный клуб ЦСКА и его игрок Роман Еременко решили обжаловать решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) УЕФА, который решил отстранить от футбола на два года.

"КДК УЕФА уведомил ПФК ЦСКА об отстранении Романа Еременко от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на два года. Клуб совместно с футболистом намерен обжаловать данное решение", - сообщается в заявлении клуба.

Там отметили, что все комментарии дадут после получения мотивировочной части решения КДК УЕФА.

Известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пришлет московскому ЦСКА мотивировочную часть по решению дела полузащитника команды Романа Еременко в течение десяти дней, передаёт ТАСС.

Напомним, Ерёменко сдал допинг-тест после матча группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и леверкузенским "Байером", который прошел 14 сентября в Германии. Позднее тест показал наличие в организме спортсмена кокаина и его метаболитов.

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